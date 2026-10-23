Здание типографии и транспортное хозяйство ЗАЭС пострадали из-за атаки ВСУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ВСУ вновь атаковали инфраструктуру ЗАЭС, повреждены типография и транспортное хозяйство, погибших нет, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Прошел еще один непростой день. Были удары по инфраструктуре ЗАЭС: пострадала типография, транспортное хозяйство, гаражный кооператив был под ударом. Хорошая новость в том, что не было жертв", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

Глава "Росатома" отметил, что ремонтные работы на Запорожской ТЭС могут завершится в текущую пятницу, что укрепит энергетическую безопасность станции.

"Продолжается работа в рамках режима тишины на энергетической инфраструктуре ЗаТЭС. Мы очень надеемся, что сегодня эта работа будет завершена в ночь, и мы таким образом укрепим энергетическую безопасность, сделаем более устойчивым внешнее энергоснабжение ЗАЭС", - добавил Лихачев.

"Ситуация под контролем, станция в безопасном состоянии", - подчеркнул он.