Военнослужащие из ДНР и ЛНР впервые с начала СВО вернулись в ходе обмена

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие из ДНР и ЛНР вернулись в ходе прошедшего в пятницу обмена российскими и украинскими военнопленными по формуле "270 на 270", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере Max.

"Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР. Ещё шестеро бойцов - из Крыма. Украинская сторона отказывалась включать их в обменные списки, называя предателями за выбор в пользу России. После длительных переговоров удалось согласовать их освобождение", - написала Лантратова.

Она напомнила, что гуманитарная миссия прошла на территории Белоруссии при участии министерства обороны России, профильных служб и украинской стороны.

"Переговоры были непростыми, потребовалось немало усилий, но сегодня мы видим результат этой работы. Наши бойцы дома. А их матери наконец дождались сыновей", - подчеркнула Лантратова.

Она отметила, что среди освобождённых российских военнослужащих есть раненые, им предстоят лечение, реабилитация и возвращение к мирной жизни.