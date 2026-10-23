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Военнослужащие из ДНР и ЛНР впервые с начала СВО вернулись в ходе обмена

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие из ДНР и ЛНР вернулись в ходе прошедшего в пятницу обмена российскими и украинскими военнопленными по формуле "270 на 270", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере Max.

"Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР. Ещё шестеро бойцов - из Крыма. Украинская сторона отказывалась включать их в обменные списки, называя предателями за выбор в пользу России. После длительных переговоров удалось согласовать их освобождение", - написала Лантратова.

Она напомнила, что гуманитарная миссия прошла на территории Белоруссии при участии министерства обороны России, профильных служб и украинской стороны.

"Переговоры были непростыми, потребовалось немало усилий, но сегодня мы видим результат этой работы. Наши бойцы дома. А их матери наконец дождались сыновей", - подчеркнула Лантратова.

Она отметила, что среди освобождённых российских военнослужащих есть раненые, им предстоят лечение, реабилитация и возвращение к мирной жизни.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР ДНР Яна Лантратова
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