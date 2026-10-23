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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в пятницу из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ", - сообщило министерство.

"Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - проинформировало Минобороны.

"После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщило министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2026 года Военная операция на Украине
Украина Минобороны России
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