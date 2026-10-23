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В Совбезе РФ указали на ухудшение финансового положения сектора МСП

В Совбезе РФ указали на ухудшение финансового положения сектора МСП
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет безопасности РФ будет принимать адресные меры реагирования при выявлении рисков для сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ в пятницу.

"При выявлении рисков ухудшения устойчивости сектора МСП и новых вызовов в данной сфере Советом Безопасности Российской Федерации будут приниматься адресные и соразмерные меры реагирования", - говорится в сообщении.

"Имеет место ухудшение финансового положения предприятий в 2024-2026 годах на фоне замедления платёжеспособного спроса, роста производственных и операционных расходов, высокой стоимости кредитования, а также увеличения налоговой и административной нагрузки", - сообщили в пресс-службе.

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По ее информации, доля проблемных кредитов в сегменте реального МСП по итогам 2025 года достигла 17,8%, а число остановки деятельности предприятий малого и среднего бизнеса выросло до 939 тысяч.

"Ужесточение налогового или административного режима должно сопровождаться компенсирующими мерами поддержки: расширением доступа к льготному финансированию, государственным и корпоративным закупкам, упрощением отчётности и развитием цифровых сервисов", - сообщили в пресс-службе.

В Совбезе заявили, что необходима дифференциация мер и риск-ориентированный подход. "Меры противодействия злоупотреблениям должны быть адресными и применяться к компаниям с подтверждёнными признаками искусственного дробления, а не автоматически распространяться на добросовестный микробизнес и малые предприятия", - сказали в СБ РФ.

По данным пресс-службы, необходимо развивать кооперацию с крупным бизнесом, сокращать кассовые разрывы малого и среднего предпринимательства за счёт своевременной оплаты поставок и выполненных работ, прозрачных договорных условий, а также расширения программ локализации, субконтрактации и технологического партнёрства.

"При дальнейшей настройке государственного регулирования в данной сфере аппарат Совета Безопасности Российской Федерации исходит из того, что налоговые и административные изменения должны вводиться на основе долгосрочной политики, с достаточным переходным периодом, понятными критериями и без ретроактивного ухудшения условий ведения бизнеса", - отмечается в сообщении СБ РФ.

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