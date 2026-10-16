Депутаты предложили ввести мораторий на банкротство малого бизнеса из-за дорогих кредитов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму законопроект № 12181-9, который обяжет правительство ввести полугодовой мораторий на банкротство малого и среднего бизнеса из-за дорогого заемного финансирования и снижения доступности кредитов, также он обязывает кредиторов предлагать должникам реструктуризацию в течение трех месяцев после окончания моратория.

Законопроект в палату внесла группа депутатов во главе с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Он содержит поправки к закону о несостоятельности.

По действующим правилам правительство вправе объявить мораторий на банкротства "при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах". Депутаты предлагают дополнить этот список указанием на "существенный рост стоимости заемного финансирования и (или) ограничение доступности кредитных ресурсов, повлекшие ухудшение условий осуществления предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства" (МСП).

Согласно законопроекту, мораторий в отношении МСП не будет распространяться на ликвидируемые организации, а также на лиц, в отношении которых до даты введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

Законопроект также предусматривает, что в течение трех месяцев после окончания моратория кредитор перед обращением в суд с заявлением о банкротстве МСП должен будет направить должнику предложение о реструктуризации задолженности. Оно должно предусматривать отсрочку исполнения обязательств не менее чем на три месяца или рассрочку не менее чем на год.

Инициировать дело о банкротстве кредитор сможет, если должник откажется от реструктуризации или нарушит условия соглашения. Предлагаемый механизм не будет применяться к требованиям о возмещении вреда жизни или здоровью, выплате зарплаты и выходных пособий, а также уплате алиментов, отмечается в законопроекте.

Действующий закон о несостоятельности позволяет должникам, подпавшим под процедуру наблюдения еще до старта моратория, в ряде случаев просить суд о предоставлении судебной рассрочки для погашения обязательств. Одно из них - снижение на 20% и более дохода за отчетный период календарного года, в котором возбуждено дело о несостоятельности, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Законопроект предлагает снизить этот порог до 10% для подпавших под действие моратория субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, предлагается предоставлять такую рассрочку МСП, у которых расходы на уплату процентов по кредитам и займам, заключенным до введения моратория, выросли не менее чем на 20%.

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью защитить предприятия от принудительного банкротства в условиях дорогого кредитования и дать им время на восстановление платежеспособности и урегулирование долгов.

"Мораторий сам по себе не прекращает обязательства должника и не освобождает его от погашения задолженности. Он не является формой списания долгов или безвозмездной государственной поддержки. Его назначение состоит в том, чтобы временно исключить использование процедуры банкротства как наиболее жесткого способа взыскания и не допустить ликвидации экономически жизнеспособного предприятия до того, как оно получит возможность восстановить нормальный денежный поток и договориться с кредиторами", - указано в пояснительной записке к законопроекту.