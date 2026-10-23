"Аэрофлот" отменил до конца пятницы более 90 рейсов в/из Шереметьево

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более 90 рейсов "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия", которые были запланированы к вылету в/из аэропорта Шереметьево после 15:00 и до полуночи в пятницу, отменены, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".

В статусе отмененных числятся более 40 рейсов из Шереметьево и более 50 - в направлении аэропорта. В статусе задержанных - более 20 и около 30 рейсов соответственно. Всего, судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" и "Россия" планировали выполнить после 15:00 около 150 рейсов из Москвы и более 160 - в столицу.

В пятницу днем Росавиация сообщила о введении ограничений полетов в зоне всех аэропортов Москвы. "Шереметьево" около 15:00 объявило о воздушной тревоге, означающей угрозу атаки БПЛА. Пассажиров попросили проследовать в безопасные зоны и места укрытия аэропорта и предупредили о "более длительном" ожидании рейсов.

Около 16:50 Шереметьево сообщило об отмене воздушной тревоги и снятии ограничений полетов в рамках режима "Ковер". Ограничения были сняты и в остальных аэропортах Москвы.