Все аэропорты Москвы снова ограничили работу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Все четыре аэропорта московского авиаузла - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - снова ограничили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Это случилось второй раз за этот день. В первый раз такие ограничения для аэропортов вводили около 14:00, они действовали немногим меньше трех часов. В Шереметьево примерно в 15:00 объявляли воздушную тревогу в связи с угрозой атаки БПЛА и проводили эвакуацию пассажиров в безопасные зоны.