Иноагентом объявлен журналист Максим Курников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами журналиста Максима Курникова, а также общественного деятеля преподавателя иностранных языков из Новосибирска Елену Шувалову.

Также в реестр внесли четыре организации - Проекты Beyond Propaganda и "Пространство Политика. Новосибирск", издательство ООО "Мави Групп" и ассоциацию некоммерческих организаций "Международный союз немецкой культуры".

Курникову, помимо прочего, вменили активное участие "в распространении материалов антироссийской направленности". Кроме того, по данным Минюста, он участвовал в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, выступал против СВО, распространял фейки о политике и решениях российских властей, взаимодействовал с иноагентами и нежелательной для России организацией.

Шувалова также распространяла фейки о российских властях, участвовала в распространении контента иноагентов и взаимодействовала с иноагентами, но также "выражала поддержку лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", сказано в пресс-релизе.

По данным Минюста, общественно-политический проект Beyond Propaganda "участвовал в распространении материалов антироссийской направленности", распространял фейки о российских властях, выступал против СВО, участвовал в распространении контента иноагентов и тоже "выражал поддержку лицу, включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Основателями проекта являются лица, проживающие за пределами России, информирует ведомство.

Проекту "Пространство Политика. Новосибирск", помимо распространения фейков о властях и "участия в распространении материалов антироссийской направленности" вменили организацию мероприятий с участием иностранных агентов, а также получение информационной поддержки от иноагентов и лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Издательство "Мави Групп" распространяло фейки о решениях и политике российских властей, а также о российской избирательной системе, участвовало в распространении материалов антироссийской направленности, имеет финансирование от иностранных источников, сообщил Минюст.

Ассоциация некоммерческих организаций "Международный союз немецкой культуры" получала поддержку от иностранных источников, осуществляла финансирование деятельности по распространению материалов антироссийской направленности.