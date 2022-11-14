Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Голод"

Причиной в ведомстве назвали "многочисленные жалобы граждан" на "неуместность" показа картины

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Голод" режиссера Татьяны Сорокиной о голоде 1920-х годов в СССР, из-за многочисленных жалоб граждан, которые считают, что картина неуместна к показу и содержит провокационную и шокирующую информацию.

"Министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения документального фильма "Голод" (...), рассказывающего о голоде 1920-х годов в СССР. Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан", - сообщили в пресс-службе ведомства и добавили, что фильм был охарактеризован гражданами "как неуместный для показа".

"Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения", - говорится в пресс-релизе.

Об отзыве прокатного удостоверения у картины в соцсетях сообщил автор сценария фильма, литературный критик Александр Архангельский. Он отметил, что в фильме, повествующем о событиях 1921-1923 годов, "нет авторского текста, только цитаты и документы", а сами документы, по которым снят фильм "опубликованы или находятся в открытой части архивов".