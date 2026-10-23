В Брянской области в результате атак ранены четверо

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о четырех раненых в результате последних атак в регионе.

"В селе Городище Погарского района 47-летний мужчина и его 67-летняя мать получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. 56-летний местный житель наступил на взрывное устройство в селе Крутая Буда Стародубского городского округа. Полученное ранение привело к ампутации ноги", - написал Ковальчук в в мессенджере Мах.

В селе Каташин Новозыбковского района беспилотник атаковал легковой автомобиль, пострадал 35-летний водитель. Его доставили в больницу.