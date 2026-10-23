Предприятие повреждено в Орле при ракетной атаке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Предприятие получило повреждение при ракетной атаке на Орел по гражданскому объекту, сообщил губернатор Андрей Клычков в пятницу.

"В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла", - написал глава региона в своем канале в Мах.

На месте происшествия работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим и локализацию последствий.

Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется, добавил Клычков.