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Предприятие повреждено в Орле при ракетной атаке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Предприятие получило повреждение при ракетной атаке на Орел по гражданскому объекту, сообщил губернатор Андрей Клычков в пятницу.

"В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла", - написал глава региона в своем канале в Мах.

На месте происшествия работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим и локализацию последствий.

Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется, добавил Клычков.

Андрей Клычков Орел Орловская область
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