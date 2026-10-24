В результате атаки ВСУ на Орел погибли три человека

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В ходе имевшей место в пятницу атаки ВСУ на город Орел погибли три человека, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в субботу.

"С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он в мессенджере Max.

В Орле продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ, в ходе которой были применены ракеты, направленные на гражданский объект инфраструктуры.

В пятницу после ракетного удара по заводу в Советском районе Орла в медицинские учреждения были направлены восемь человек. Возникший на предприятии пожар полностью потушен, сообщал Клычков в своем видеообращении. Он отметил, что принимаются все необходимые меры, направленные на помощь пострадавшим и локализацию последствий.