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МИД РФ пообещал ответить на возможную высылку сотрудника из посольства в Кишиневе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона даст соответствующий ответ, если власти Молдавии вышлют российского сотрудника из посольства в Кишиневе, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видели сообщения. Если это будет реализовано, будет дан соответствующий ответ", - сказала она, комментируя по просьбе агентства появившиеся сообщения в СМИ.

В них утверждается, что Молдавия планирует объявить персоной нон-грата одного из сотрудников посольства РФ в Кишиневе. В качестве причины молдавская сторона назвала падение беспилотника на территории республики.

МИД РФ Молдавия
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