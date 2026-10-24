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МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата властями Молдавии

МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата властями Молдавии
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Решение Молдавии об объявлении persona non grata сотрудника российского посольства в Кишиневе является частью деструктивного антироссийского курса; эти действия не останутся без ответа с российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данное решение молдавских властей является частью деструктивного антироссийского курса официального Кишинева, направленного на полное разрушение многовековых российско-молдавских отношений и разрыв связей между народами двух стран", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

По ее словам, "указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны".

Мария Захарова Молдавия Кишинев МИД
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