Комитет Госдумы одобрил расчет доли бензина для права на обратный акциз по каждому НПЗ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает условия получения нефтяными компаниями обратного акциза на нефтяное сырье: требование по выпуску бензина придется выполнять каждому нефтеперерабатывающему заводу в отдельности.

Законопроект (№617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Согласно действующему законодательству (п. 15 ст. 179.7 НК), налоговые органы аннулируют свидетельство переработчика нефтяного сырья, если доля бензина АИ-92 и выше, проданного в РФ, вместе с прямогонным бензином, направленным на нефтехимию, оказалась меньше 10% от объема переработанного сырья. Эта доля проверяется по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев или года. Без свидетельства компания не может получить вычет акциза. Сейчас показатель считается в целом по компании, законопроект предписывает рассчитывать его отдельно по каждому НПЗ.

"Соотношение, предусмотренное настоящим подпунктом, определяется отдельно по каждому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в поправке.

Размер обратного акциза зависит, в частности, от коэффициента Спю (п. 8 ст. 193 НК), который отражает структуру продуктов, выпускаемых из сырья. В пояснительной записке в качестве одной из целей законопроекта названа минимизация рисков потерь бюджета в результате завышения коэффициента Спю.

Законопроект устанавливает, что вакуумный газойль, гудрон и мазут, выпущенные компанией со свидетельством переработчика, признаются нефтяным сырьем, только если сама компания учла их при расчете Спю как темные нефтепродукты. Также меняется порядок учета продуктов переработки при расчете коэффициента.

В случае принятия нормы вступят в силу с 1 января 2027 г.