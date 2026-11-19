Поправки о расчете доли бензина для права на обратный акциз по каждому НПЗ прошли II чтение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект № 617-9, который ужесточает условия получения нефтяными компаниями обратного акциза на нефтяное сырье: требование по выпуску бензина придется выполнять каждому нефтеперерабатывающему заводу в отдельности.

Согласно действующему законодательству (п. 15 ст. 179.7 НК), налоговые органы аннулируют свидетельство переработчика нефтяного сырья, если доля бензина АИ-92 и выше, проданного в России, вместе с прямогонным бензином, направленным на нефтехимию, оказалась меньше 10% от объема переработанного сырья. Эта доля проверяется по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев или года. Без свидетельства компания не может получить вычет акциза. Сейчас показатель считается в целом по компании, законопроект предписывает рассчитывать его отдельно по каждому НПЗ.

"Соотношение, предусмотренное настоящим подпунктом, определяется отдельно по каждому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в поправке.

Размер обратного акциза зависит, в частности, от коэффициента Спю (п. 8 ст. 193 НК), который отражает структуру продуктов, выпускаемых из сырья. В пояснительной записке в качестве одной из целей законопроекта названа минимизация рисков потерь бюджета в результате завышения коэффициента Спю. Законопроект устанавливает, что вакуумный газойль, гудрон и мазут, выпущенные компанией со свидетельством переработчика, признаются нефтяным сырьем, только если сама компания учла их при расчете Спю как темные нефтепродукты. Также меняется порядок учета продуктов переработки при расчете коэффициента.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам (месяц).