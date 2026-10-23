Восемь человек пострадали при ракетной атаке на предприятие в Орле

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - После ракетного удара по заводу в Советском районе Орла в медицинские учреждения были направлены восемь человек; возникший на предприятии пожар полностью потушен, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем видеообращении.

"Только сейчас вернулся с поврежденного объекта. Завод в Советском районе города Орла сегодня подвергся ракетному удару, было достаточно серьезное возгорание. На данный момент времени начальник главного управления МЧС доложил, о том, что пожар полностью потушен и проводятся уже работы по подготовке к разбору завалов. (...) На данный момент времени, в медицинские учреждения было направлено или обратились 8 человек", - сказал Клычков.