Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для приtма в вузы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ закрепило минимальные баллы ЕГЭ для приема на обучение в подведомственные вузы на 2027/28 учебный год, соответствующий проект приказа размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Минобрнауки РФ, на 2027/28 учебный год", - говорится в проекте.

Согласно документу, по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по физике - 41 балл, по обществознанию - 45 баллов, по информатике - 46 баллов.

Для приемной кампании 2026/2027 учебного года действовали такие же минимальные баллы ЕГЭ для вузов.