Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Три танкера с дизтопливом из России идут в сторону восточного побережья Атлантического океана, при этом российский внутренний рынок дизтопливом обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В соответствии с раннее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США. Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс т. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рыка дизельным топливом", - сказал он.

"Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании Роснефть", - проинформировал Новак.