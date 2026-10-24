Подверглась атаке энергоинфраструктура Севастополя, город обесточен

город остался без света

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Энергетическая инфраструктура Севастополя атакована ВСУ, город временно остался без света, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Как отметил губернатор, на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.