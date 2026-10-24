Ликвидирован пожар на предприятии в Иваново, где погиб огнеборец

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в производственном здании в городе Иваново, в ходе тушения которого один пожарный погиб и еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в Иваново в результате возгорания в производственном здании, где производились матрасы, произошло обрушение одной из конструкций здания. В результате погиб пожарный, еще четверо пострадали и были доставлены в лечебное учреждение. Площадь пожара составляла 4,8 тыс. кв. м.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).