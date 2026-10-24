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После атаки БПЛА в Ростовской области остались без света жильцы 172 домов

За ночь над регионом нейтрализовано более 80 беспилотников

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Над Ростовской областью нейтрализовали более 80 беспилотников, в результате падения обломков БПЛА без электричества остались жильцы 172 домов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и 9 районах области (...) В Мясниковском районе в хуторе Калинин повреждена обломками БПЛА трансформаторная подстанция. Обесточено 172 частных дома", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

По информации губернатора, падение обломков БПЛА было зафиксировано и в региональном центре на территории одного из филиалов Ростовпассажиртранса. Там повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус.

В результате атаки никто не пострадал, добавил глава региона.

Ростовская область БПЛА электроснабжение
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