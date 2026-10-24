Электроснабжение трех поселков нарушено на Кубани из-за падения БПЛА на подстанцию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстанавливают в трех населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края, нарушенное после падения обломков БПЛА на подстанцию, сообщает оперштаб региона.

"В Темрюкском районе после падения обломков беспилотника произошло возгорание подстанции в хуторе Белом. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения трех поселков", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что фрагменты дронов в ночь на 24 октября упали также в Абинске и Ейском районе. Во всех случаях пострадавших нет.

"В результате атаки БПЛА в ночь на 24 октября в Абинске обломки упали во дворе частного домовладения, повреждены окна и частично - стены дома. В двух соседних домах также повреждено остекление. В Ейском районе в результате падения БПЛА повреждены окна в двух многоквартирных домах", - уточнили в штабе.