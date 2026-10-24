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Свет вернули жителям трех поселков на Кубани после падения БПЛА на подстанцию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на подстанции в хуторе Белом в Краснодарском крае, возникшее в субботу после падения обломков БПЛА, сообщает оперштаб региона.

"В Темрюкском районе восстановили электроснабжение поселков, обесточенных после возгорания на одной из подстанций. Пожар на объекте в хуторе Белом ликвидирован. Временные отключения электричества устранены", - говорится в сообщении.

К тушению привлекали 54 человека и 17 единиц техники.

Как сообщалось, в Темрюкском районе после падения обломков беспилотника произошло возгорание подстанции в хуторе Белом, было нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах. Фрагменты БПЛА в ночь на 24 октября упали также в Абинске и Ейском районе, есть повреждения в частных и многоквартирных домах. Во всех случаях пострадавших нет.

Краснодарский край
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