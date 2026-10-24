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Один человек погиб, семеро пострадали от так ВСУ на Белгородскую область

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, пострадали семеро, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в субботу.

"Во время атаки ВСУ в Шебекинском округе погиб мужчина. (...) В городе Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь человек, в том числе ребёнок. Трое из них находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается" - написал Шуваев в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что ВСУ более 130 раз пытались атаковать Белгородскую область за сутки, сбито 223 БПЛА. Было совершено 17 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. 22 раза были сброшены взрывные устройства с беспилотников.

Белгородская область Александр Шуваев
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