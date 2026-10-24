Поиск

В Белгородской области из-за атаки БПЛА повреждены жилые дома и предприятие

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область повреждены жилые дома и одно предприятие, сообщили в оперативном региональном штабе в субботу.

"В Шебекино от атаки дрона повреждены 3 МКД (многоквартирных дома - ИФ) и произошло возгорание легкового автомобиля. Из-за детонации еще одного FPV-дрона произошло возгорание коммерческого объекта. В результате атак очередных беспилотников повреждены 3 МКД, 5 легковых автомобилей, 2 грузовых автомобиля, предприятие, коммерческий объект и социальный объект", - говорится в его сообщении.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа вследствие удара БПЛА повреждено остекление коммерческого объекта. В селе Нижнее Берёзово-Второе из-за детонации дрона повреждены ограждение частного дома и два легковых автомобиля, один из которых сгорел. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом - произошло возгорание, повреждена кровля. На автодороге в районе села Яблочково из-за атаки дрона поврежден грузовой автомобиль, сообщает оперштаб.

Также повреждены многоквартирный дом и шесть транспортных средств в поселке Разумное. В селах также фиксируются повреждения следующего характера: в селе Головчино из-за детонации дрона произошло возгорание постройки; в селе Почаево в результате атаки дрона повреждены частный дом, постройка и легковой автомобиль; в селе Дунайка дрон нанес повреждения социальному объекту.

В селе Борки Валуйского округа дрон ударил по многоквартирному дому, повреждено остекление. В селе Долгое от детонации дрона поврежден частный дом. В селе Шеино Корочанского округа в результате атак двух БПЛА повреждены объект инфраструктуры и два частных дома, сообщили в оперштабе.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть человек погибли в ЕАО в аварии с пассажирским поездом и микроавтобусом

МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата властями Молдавии

 МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата властями Молдавии

Путин внес в ГД на ратификацию договоры с Никарагуа о передаче осужденных к лишению свободы и о выдаче

РФ осуждает нападение на участников церковной службы в Иордании

Движение на автотрассе "Обход Тольятти" ограничено для обеспечения безопасности

Власти Карелии отменили все лимиты на продажу топлива

Затруднения с подачей воды и связью фиксируются в Севастополе

В результате атаки ВСУ на Орел погибли три человека

Ограничения на подачу света и воды вводят в Крыму

 Ограничения на подачу света и воды вводят в Крыму

Повреждения промобъектов зафиксированы после атаки БПЛА на Тольятти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов