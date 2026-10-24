Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской и Курганской областях
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Режим беспилотной опасности вводится в Челябинской и Курганской областях, сообщают пресс-службы правительств этих регионов.
"В Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Курганской области.
"Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет, - информирует пресс-служба правительства Челябинской области.
Режим беспилотной опасности объявлен в субботу также в Свердловской и Тюменской областях.