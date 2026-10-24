Беспилотная опасность объявлена в ХМАО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сигнал беспилотной опасности введен в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор Руслан Кухарук в субботу.

"В Югре объявлен сигнал беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Режим "беспилотной опасности" в субботу объявлен на территории Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей.