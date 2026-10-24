Над Ульяновской областью уничтожили 16 дронов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Шестнадцать беспилотников уничтожено над Ульяновской областью, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил в субботу в своем канале в Max губернатор региона Алексей Русских.

"Места падения зафиксированы на территории Новоспасского, Николаевского, Чердаклинского и Сенгилеевского районов", - написал он.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что дежурными силами ПВО минувшей ночью перехвачены и уничтожены 616 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Ульяновскую область.