Аэропорт Тобольска ограничил прием и выпуск рейсов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тобольска (Тюменская область), сообщает Росавиация.

"Аэропорт "Тобольск" ("Ремезов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничена работа аэропортов в Екатеринбурге, Тюмени, Кургане и в двух городах ХМАО - Советском и Урае. Режим "беспилотной опасности" в субботу объявлен на территории Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также в ХМАО.