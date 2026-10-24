Аэропорты двух городов ХМАО ограничили прием и выпуск рейсов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Урая и Советского (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорты "Советский", "Урай". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничена работа аэропортов в Екатеринбурге, Тюмени и Кургане. Режим "беспилотной опасности" в субботу объявлен на территории Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также в ХМАО.