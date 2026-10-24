Четыре человека ранены в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в ЛНР

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Свердловском муниципальной округе Луганской Народной Республики, ранения получили четверо мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в субботу.

Как он написал в своем канале в Мах, пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение.

По его данным, в результате удара ВСУ в пятиэтажном доме повреждены кровля, фасад, выбито остекление. "Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий", - добавил Пасечник.

Кроме того, глава ЛНР сообщил, что на участке дороги Лутугино - Красный Луч беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус "Перевальск - Краснодар". "Пострадали двое студентов", - уточнил он.

"В Старобельском муниципальном округе в результате атаки вражеского БПЛА ранен 19-летний парень, который передвигался на электровелосипеде", - добавил глава ЛНР.