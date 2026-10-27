В ЛНР за сутки в результате атак четыре человека погибли, восемь ранены

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате атак за минувшие сутки погибли четыре человека, еще восемь получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Краснодонском муниципальном округе в результате атаки БПЛА на жилой доме погиб мужчина.

В Антрацитовском округе были нанесены массированные удары рядом с жилыми домами, погиб один человек, еще четверо ранены.

В Сватовском муниципальном округе в результате атак ВСУ погиб один человек, один получил ранения.

В Луганске были атакованы складские помещения, погиб работник. Еще один удар нанесли по жилому дому, пострадал один мужчина.

"На участке дороги Нижняя Дуванка - Белокуракино беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранение получил мужчина. В Кременском муниципальном округе в результате атаки БПЛА пострадала женщина", - написал глава ЛНР.

Повреждена гражданская инфраструктура в Свердловском, Беловодском и Краснодонском муниципальных округах.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.