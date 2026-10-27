Поиск

В ЛНР за сутки в результате атак четыре человека погибли, восемь ранены

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате атак за минувшие сутки погибли четыре человека, еще восемь получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Краснодонском муниципальном округе в результате атаки БПЛА на жилой доме погиб мужчина.

В Антрацитовском округе были нанесены массированные удары рядом с жилыми домами, погиб один человек, еще четверо ранены.

В Сватовском муниципальном округе в результате атак ВСУ погиб один человек, один получил ранения.

В Луганске были атакованы складские помещения, погиб работник. Еще один удар нанесли по жилому дому, пострадал один мужчина.

"На участке дороги Нижняя Дуванка - Белокуракино беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранение получил мужчина. В Кременском муниципальном округе в результате атаки БПЛА пострадала женщина", - написал глава ЛНР.

Повреждена гражданская инфраструктура в Свердловском, Беловодском и Краснодонском муниципальных округах.

"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Луганск ПВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

 РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

 В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В ЛНР больше 50 тысяч абонентов остались без электричества

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

В Брянской области число жертв атаки БПЛА увеличилось до двух

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов