Движение на автотрассе "Обход Тольятти" ограничено для обеспечения безопасности
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Введены временные ограничения автомобильного движения по обходу Тольятти в Самарской области, сообщается на официальной странице концессионной компании "Обход Тольятти" "ВКонтакте".
"В целях обеспечения безопасности пользователей движение по обходу Тольятти временно ограничено. Въезд на трассу закрыт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт, который уже находится на дороге, свободно ее покидает.
О причинах ограничения движения не говорится.
"Обход Тольятти" в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" протяженностью 99,7 км включает 39 мостов и путепроводов, в том числе мост длиной 3,7 км через Волгу. Старт движению на трассе был дан в июле 2024 года.
Объект строился в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом выступила Самарская область, концессионером - "Концессионная компания "Обход Тольятти" с участием АО "ДСК Автобан".