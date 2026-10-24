Движение на автотрассе "Обход Тольятти" ограничено для обеспечения безопасности

"Обход Тольятти" в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" протяженностью 99,7 км включает 39 мостов и путепроводов, в том числе мост длиной 3,7 км через Волгу. Старт движению на трассе был дан в июле 2024 года.

Объект строился в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом выступила Самарская область, концессионером - "Концессионная компания "Обход Тольятти" с участием АО "ДСК Автобан".