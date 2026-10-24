Движение на автотрассе "Обход Тольятти" восстановлено
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на автомобильное движение, введенные днем в субботу по обходу Тольятти в Самарской области, сняты, сообщается на официальной странице концессионной компании "Обход Тольятти" "ВКонтакте".
"Ограничения сняты, движение по автомобильной дороге "Обход Тольятти" полностью открыто", - говорится в сообщении.
Трасса была закрыта для обеспечения безопасности. Причины ограничения движения не уточнялись.
Как сообщалось, в субботу регион подвергся атаке БПЛА. Зафиксированы повреждения промышленных объектов Тольятти. Пострадавших нет.
"Обход Тольятти" в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" протяженностью 99,7 км включает 39 мостов и путепроводов, в том числе мост длиной 3,7 км через Волгу с четырьмя полосами движения с расчетной скоростью до 110 км в час и транспортными развязками. Старт движению на трассе был дан в июле 2024 года.
Объект строился в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом выступила Самарская область, концессионером - "Концессионная компания "Обход Тольятти" с участием АО "ДСК Автобан".