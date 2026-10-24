Путин внес в ГД на ратификацию договоры с Никарагуа о передаче осужденных к лишению свободы и о выдаче

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию два договора с Никарагуа: о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, и о выдаче.

Соответствующее проекты законов размещены в субботу в базе законодательной деятельности Госдумы.

Оба договора подписаны в Санкт-Петербурге 5 июня 2026 года. Первым договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу максимальное содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы.

Так, лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, в соответствии с положениями договора может быть передано другой стороне для продолжения отбывания наказания.

Договором устанавливается, что после передачи осужденный не может быть подвергнут уголовному преследованию или осужден в принимающей стране за те же деяния, за которые он был осужден в передающей стране.

Второй договор предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лицо, находящееся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу. При этом выдача не производится, в частности, в случае если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.