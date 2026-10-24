В ГД внесен на ратификацию договор между РФ и Зимбабве о взаимной помощи по уголовным делам

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Правовая помощь оказывается, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон", - говорится в договоре, опубликованном в базе данных Думы в субботу.

Договор не применяется для выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а также для передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания.

Правовая помощь между странами в рамках договора включает в себя: получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц для их добровольной явки; передачу на время лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы, для участия в уголовном судопроизводстве на территории запрашивающей стороны в качестве свидетелей, потерпевших или для производства иных процессуальных действий.

Также договор будет применяться для осуществления мер по розыску, аресту, изъятию и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления; проведения обыска и выемки; предоставления информации, документов и предметов; исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования в отношении граждан запрашиваемой стороны.

Договор был подписан в Москве и Хараре 18 мая текущего года. Законопроект 17969-9 о его ратификации был внесен в Госдуму в субботу президентом РФ.