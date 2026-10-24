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В ГД внесено на ратификацию соглашение с Камбоджей о защите граждан в области международной уголовной юстиции

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между РФ и Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции.

"Защищенные лица одной стороны, находящиеся на территории другой стороны, не подлежат без предварительного письменного согласия первой стороны: а) предоставлению в распоряжение или передаче любым способом органу международной уголовной юстиции с какой-либо целью", - говорится в соглашении, опубликованном в базе данных Думы в субботу.

Такие лица не подлежат выдаче или передаче любым способом либо высылке в третье государство с целью последующей передачи органу международной уголовной юстиции.

"Если одна сторона выдает или иным образом передает защищенное лицо другой стороны третьему государству, то эта первая сторона не дает согласия на предоставление в распоряжение или передачу любым способом этого защищенного лица третьим государством органу международной уголовной юстиции без явно выраженного согласия другой стороны", - говорится в документе.

Каждая страна должна будет принимать "необходимые меры для того, чтобы не допускать на своей территории в отношении защищенных лиц другой стороны попыток незаконного ограничения их свободы третьими сторонами или лицами, оказывающими третьим сторонам содействие", отмечается в соглашении.

Обе страны должны в случае совершения угроз таких попыток незамедлительно проинформировать об этом друг друга.

При рассмотрении запроса о выдаче или правовой помощи стороны обязаны будут отказать, если запрос "относится к преследованию за политическое преступление или направлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, вероисповедания, гражданства или в связи с его политическими убеждениями, либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин; в результате исполнения запроса лицо может быть подвергнуто пыткам или другим видам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания" и в других случаях.

Личной неприкосновенностью и абсолютным иммунитетом от уголовной юрисдикции другой стороны, в том числе в связи с запросом с третьей стороны, будут пользоваться со стороны РФ: президент, председатель правительства , председатель Совета Федерации, председатель Госдумы зампредседателя Совета Безопасности, секретарь Совета Безопасности и министр иностранных дел. Со стороны Камбоджи: король Королевства, премьер-министр, председатель Сената, председатель Национальной Ассамблеи Камбоджи и министр иностранных дел и международного сотрудничества.

Соглашение было подписано в Казани 26 июня текущего года. Законопроект 17978-9 о ратификации данного соглашения внесен президентом РФ в Госдуму в субботу.

Камбоджа Госдума
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