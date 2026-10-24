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Украинские БПЛА достигли северного промышленного узла Омска

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на Омскую область, дроны достигли северного промышленного узла Омска, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы", - написал он в своем канале в мессенджере Мах.

Хоценко призвал омичей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать властям.

Ранее сообщалось об отражении атаки украинских беспилотников силами ПВО на Омскую область, все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности.

Омск Омская область Виталий Хоценко
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