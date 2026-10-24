Логистический центр в Омской области атакован БПЛА

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Логистический центр в Омске попал под атаку БПЛА, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Персонал оперативно эвакуирован", - уточнил он, добавив, что на месте работают оперативные службы.

Компания Ozon уточнила, что атакован был ее логистический центр.



"Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.



Товары, размещённые на объекте, нельзя будет заказать. Часть заказов будет отменена, часть - доставлена с других объектов, информирует компания.

Поставки, которые были в пути, Ozon перенаправит на другие логистические центры.

С 22 августа сразу несколько логистических объектов Ozon пострадали в результате атак БПЛА в ряде регионов РФ. В частности, компания сообщала о пожарах на объектах в Самарской, Оренбургской областях, в Краснодаре, Махачкале.

Ранее в субботу омский губернатор сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников, дроны достигли северного промышленного узла Омска.