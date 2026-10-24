Один человек погиб и четверо пострадали при атаках на Брянскую область

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на мирных жителей, есть погибший и пострадавшие.

"На озере вблизи села Рубежное Климовского района в результате атаки вражеского БПЛА от полученных травм погиб 65-летний мужчина. Выражаю родным и близким соболезнования", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что дрон атаковал также торговый центр "Позитив" в поселке Климово: "Пострадали двое мирных жителей: 21-летний молодой человек и 40-летняя сотрудница аптеки".

"В результате удара дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю ранен 53-летний житель Климовского района. Атакован жилой дом в городе Клинцы Клинцовского района. Ранен 39-летний местный житель", - добавил губернатор.