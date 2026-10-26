В Брянской области в результате последних атак ранены трое

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате последних атак на Брянскую область пострадали три человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"В Суземке в результате атаки вражеского дрона-камикадзе ранен 49-летний мужчина. Поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района подвергся обстрелу из РСЗО, ранения получили две 75-летние местные жительницы", - написал он в мессенджере .

"Один частный дом разрушен полностью, три - повреждены, в многоквартирном пятиэтажном доме частично выбиты стекла окон", - добавил Ковальчук.