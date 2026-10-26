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В Брянской области в результате последних атак ранены трое

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В результате последних атак на Брянскую область пострадали три человека, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

"В Суземке в результате атаки вражеского дрона-камикадзе ранен 49-летний мужчина. Поселок городского типа Белая Березка Трубчевского района подвергся обстрелу из РСЗО, ранения получили две 75-летние местные жительницы", - написал он в мессенджере .

"Один частный дом разрушен полностью, три - повреждены, в многоквартирном пятиэтажном доме частично выбиты стекла окон", - добавил Ковальчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область Егор Ковальчук
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