Два человека погибли при атаке дрона по микроавтобусу в Брянской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали микроавтобус сельхозпредприятия в Брянской области, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще двое ранены, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"В селе Борщово Погарского района украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия. Огромное горе - погибли двое мужчин. (...) Также ранения получили мужчина и женщина", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.