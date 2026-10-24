В результате ударов по Белгородской области один человек погиб, двое ранены

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще двое пострадали при атаках ВСУ по Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

"В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина (...) В селе Ближняя Игуменка Белгородского округа вследствие сбития БПЛА пострадала женщина. С непроникающей раной лобной области она доставлена бригадой СМП в городскую больницу №2 Белгорода (...) В Шебекино из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С предварительным диагнозом "акубаротравма" он доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, в Белгородском округе детонация дрона вызвала повреждение хозпостройки, а в городе Грайворон от атак БПЛА сгорели два автомобиля и поврежден частный дом.

"В посёлке Красная Яруга Краснояружского округа от детонации дрона повреждён МКД. В Валуйках в результате детонации беспилотника произошло возгорание частного дома", - добавили в оперштабе региона.