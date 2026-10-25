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Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 октября

Атака ВСУ на Белгородскую область, заявление Илона Маска по Starlink, победа Петра Яна на турнире UFC 333

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один мирный житель погиб и двое пострадали в результате атак ВСУ по Белгородской области. В селе Замостье Грайворонского округа от удара FPV-дрона погиб мужчина. В селе Ближняя Игуменка и в Шебекино ранения получили женщина и мужчина.

- Илон Маск заявил, что украинские военные нарушали условия использования Starlink, применяя систему для наступательных ударов беспилотниками. По его словам, эта лазейка была закрыта на прошлой неделе.

- Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. В главном поединке австралиец Александр Волкановски техническим нокаутом во втором раунде одолел россиянина Мовсара Евлоева.

- Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что посетит Украину. "Посмотрим", - ответила она на вопрос журналистов во Флориде.

- Педагогические работники получат расширенный пакет социальных гарантий. Среди них - право на статус "Ветеран труда" при стаже от 25 лет, бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц и бесплатная юридическая помощь по вопросам педагогической деятельности. Соответствующий законопроект Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативных актов.

- Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress выполнил тренировочный полет с континентальной части США в район Норвежского моря. Полет проходил в рамках ежегодных учений стратегических ядерных сил Global Thunder, которые проводит Стратегическое командование ВВС США.

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