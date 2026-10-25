Один человек погиб, десять ранены в центре Белгорода при массированной атаке БПЛА

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В результате массированной атаки беспилотников по Белгороду погиб мирный житель, еще 10 человек получили ранения, сообщили в оперштабе Белгородской области.

"В Белгороде в результате атак БПЛА погиб мирный житель. Также пострадали десять человек, среди которых сотрудник скорой помощи", - говорится в сообщении штаба в ночь на воскресенье.

Мэр города Валентин Демидов в своем канале в Мах написал, что украинские беспилотники атаковали центр Белгорода. "Зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты", - написал Демидов в своем канале в Мах.