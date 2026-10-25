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Число раненных при атаке БПЛА на Белгород выросло до 14

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 14 пострадавших в результате ночной массированной атки на областной центр.

"Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников: погиб мирный житель, еще 14 человек получили ранения", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Ранее оперштаб региона сообщал о 10 раненых.

По информации Шуваева, восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. В случае необходимости пострадавшие будут направлены в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно.

На данный момент в результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Александр Шуваев
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