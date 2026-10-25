Учителя со стажем от 25 лет смогут получить статус "Ветеран труда"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Педагогические работники получат расширенный пакет социальных гарантий: право на статус "Ветеран труда" при стаже от 25 лет, бесплатное посещение музеев не реже раза в месяц, а также бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью.

Соответствующий проект закона о новых мерах поддержки и защиты учителей, подготовленный Минпросвещения РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, законопроект министерства предлагает ввести право на присвоение статуса "Ветеран труда" для учителей, имеющих общий стаж педагогической работы не менее 25 лет в образовательных организациях и занимающих (занимавших) соответствующую должность.

При этом при определении стажа учитываются периоды работы, имевшие место до дня вступления закона в силу, а лица, уже соответствовавшие условиям на момент его принятия, приобретают право на присвоение звания со дня вступления закона в силу, в том числе в случае прекращения педагогической деятельности.

Для культурного и профессионального развития законопроект предоставляет учителям право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Кроме того, учителя наделяются правом на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности, в том числе с реализацией трудовых прав, социальных гарантий и получением мер социальной поддержки, с обеспечением защиты их прав и законных интересов.

В документе также уделено внимание поддержке молодых специалистов и условиям их труда. Педагогическим работникам, впервые приступающим к педагогической деятельности, гарантируется наставничество в течение не менее одного года со дня начала такой работы.

Помимо этого, закрепляется право педагогических работников на непрерывное методическое сопровождение по профилю деятельности, дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в три года, а также расширяется доступ к электронным образовательным ресурсам, включая цифровые библиотеки, созданные за счет бюджетных средств.

"Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны. Новые меры - предложения присваивать звание ветерана труда учителям с 25-летним стажем, ввести бесплатное посещение музеев по удостоверению учителя и защитить педагога от несогласованных съемок - последовательно формируют уважение к труду учителя. Уверен, это будет способствовать укреплению авторитета представителей этой важнейшей профессии", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов журналистам.