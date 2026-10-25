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Более 50-ти БПЛА уничтожено в Ростовской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на воскресенье в регионе было сбито более 50-ти беспилотников.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 50 БПЛА в 5 районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Кашарском, Чертковском, Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала, будет уточняться, отметил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 октября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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