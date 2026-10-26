В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА восстановили электроснабжение

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону восстановили энергоснабжение жилых домов в Ростове-на-Дону, оставшихся без электричества из-за падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию после воздушной атаки ночью в субботу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Из-за повреждения подстанции в Ростове без света остались более двух тысяч квартир. Сейчас подача электроэнергии полностью восстановлена", - написал он в мессенджере.

В ночь на 24 октября Ростовскую область атаковали больше 80 БПЛА, их нейтрализовали в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области. В Ростове-на-Дону в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов "Ростовпассажиртранса" повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус. Возгорания не было, никто не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию в части домов в Ростове-на-Дону не было света.